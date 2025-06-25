ЖКХ

Горячую воду в центре, на Запсковье и в Любятово включат 30 июня

Запуск котельной Северо-восточного промышленного узла в Пскове запланирован на 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети».

Фотографии: ПТС

«Буквально выходные отделяют жителей Центра, Запсковья и Любятово до пуска горячего водоснабжения. Котельная СВПУ начнет нагрев теплоносителя в 8:00 понедельника 30 июня. Это связано с тем, что у каждой котельной есть свои остановочные сроки. Только с утра понедельника мы сможем снять все заглушки с газового оборудования и запустить котлы в работу. Таковы условия договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией. Начать работу раньше мы не вправе. А если попробуем, то сразу будем оштрафованы», — рассказали в ПТС.

После запуска котельного оборудования начнётся прогрев теплоносителя. Система инертная, полный цикл прохождения теплоносителя от котельной до жилых домов и обратно занимает несколько часов.

«Не стоит забывать и то, что в самой системе находится 6 000 тонн подготовленной к нагреву воды (или 6 000 000 литров). Весь этот объем физически невозможно нагреть одномоментно. Так что жителям придется запастись терпением. В зимний период у нашего предприятия есть неделя на выравнивание гидравлики и нормализацию работы системы отопления. Понятно, что с горячей водой времени уйдет значительно меньше, но оно потребуется. В каких-то домах горячая вода появится раньше, в каких-то - позже. Все зависит от места расположения индивидуального или централизованного теплового пункта. Плюс мы с вами помним, что подача горячего водоснабжения перекрыта и на вводах в многоквартирные жилые дома. Если сложить все эти факторы, то получится, что на полное и бесперебойное обеспечение жителей горячим водоснабжением может уйти до двух суток», — уточнили в «Псковских тепловых сетях».