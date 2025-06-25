ЖКХ

Три крупные утечки при запуске котельной ликвидируют в Пскове

Три крупные утечки при запуске котельной, отвечающей за подачу горячей воды в центре Пскова, на Запсковье и в Любятово, ликвидируют 30 июня специалисты «Псковских тепловых сетей», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: ПТС

«Все вы знаете, что сегодня после двухнедельной остановки в работу возвращается котельная Северо-восточного промышленного узла (СВПУ). Данная котельная обеспечивает теплом и горячей водой микрорайоны: Центр, Запсковье и Любятово. В размещенных публикациях мы делали особый акцент на том, что подать горячую воду быстро не получится. Нагрев теплоносителя производится постепенно, он уже вплотную приблизился к установленным параметрам. К слову сказать, в некоторые квартиры горячая вода уже пришла, а в некоторые - еще нет», - рассказали на предприятии.

Но на предприятии вынуждены говорить не только об успехах, но и о трудностях, с которыми столкнулись во время запуска. В настоящее время имеются три крупные утечки, ликвидацией которых занимаются специалисты.

Из-за первой утечки без горячей воды остаются многоквартирные жилые дома по следующим адресам:

Улица Юности, дома: 15/130, 9, 11 и 13;

Улица Инженерная, дом 126.

Из-за второй утечки без горячей воды остаются многоквартирные жилые дома по следующим адресам:

Улица Труда, дома: 56, 60, 58;

Улица Инженерная, дома: 108/62, 110, 114, 118.

Из-за третьей утечки без горячей воды остаются многоквартирные жилые дома по следующим адресам:

Улица Крупской, дома: 22, 24.

«Паниковать не следует. Утечки локализованы. Специалисты предприятия будут работать до победного, пока горячая вода не дойдет до конечного потребителя», - заключили в ПТС.