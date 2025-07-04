ЖКХ

В деревне Жестки Великолукского района введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод для догазификации деревни Жестки Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Объект протяженностью 3,2 км создал возможность газификации 126 домовладений.

С жителями деревни заключены 54 договора, первые 13 домовладений подключены к новым сетям.

«Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, ведем подготовку домовладений к приему газа. В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.