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Энергетики восстановили более 3 тысяч километров ЛЭП в Псковской и Новгородской областях после шторма

«Россети Северо-Запад» восстановили 3460 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильного шторма, сообщили в пресс-службе компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Энергетики включили 173 линии электропередачи и 2688 трансформаторных подстанций.

В компании отметили, что в Новгородском филиале сохраняется особый режим, в Псковском филиале — режим повышенной готовности.

Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

️«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Напомним, разрушительный торнадо прошёл в южных районах Псковской области 9 июля. Помимо этого, неблагоприятное явление настигло днем деревню Вархи Городокского района Витебской области.

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