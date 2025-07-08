ЖКХ

После торнадо около 9,5 тысячи жителей Псковской области остаются без электричества

На текущий момент без электричества остаются около 9 500 жителей региона, сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что за минувшую ночь специалисты «Россети Северо-Запад» подключили к электроснабжению более 100 населённых пунктов, пострадавших от вчерашнего урагана.

Восстановительные работы ведутся силами 109 бригад (339 человек) и 111 единиц спецтехники.

В оперативном порядке к устранению последствий непогоды подключены сотрудники МЧС и дорожники. На помощь вышли волонтёры – партия «Единая Россия» обеспечила добровольцев необходимым инструментом, техникой и бензином. Главы муниципалитетов находятся на постоянной связи. Основные повреждения линий планируется восстановить к концу дня, заключил губернатор.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220 или по номеру: 122.