ЖКХ

Последствия стихии устраняют в Идрице. ФОТО

Грозовой фронт нанес большой урон рабочему поселку Идрица 31 июля. Об этом глава Себежского района Леонид Курсенков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Леонид Курсенков / Telegram

В результате прохождения мощного грозового фронта в Себежском районе особенно пострадала Идрица. Поваленные деревья повредили постройки и также затрудняют проезд транспорта.

«Принимаем все необходимые меры по устранению последствий стихии. Мира всем», - заявил Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек остаются без электроэнергии в Псковской области из-за непогоды. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведён на особый режим работы. Восстановлением электроснабжения заняты 68 бригад в составе 208 человек.