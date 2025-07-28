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Более 12 тысяч человек остаются без электроэнергии в Псковской области

Более 12 тысяч человек остаются без электроэнергии в Псковской области из-за непогоды, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«По Псковской области прошли сильные ливни, грозы с градом и шквалистым ветром. Как следствие – массовое отключение электроснабжения. По состоянию на 22:00 без света остаются более 12 тысяч человек», - сказал Михаил Ведерников.

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Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведён на особый режим работы. Восстановлением электроснабжения заняты 68 бригад в составе 208 человек.

Сегодня по области вновь ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Все службы работают в режиме повышенной готовности.