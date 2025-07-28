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«13 деревьев только в одном пролете ЛЭП»: последствия непогоды продолжают устранять в Псковской области

Последствия неблагоприятных погодных явлений ликвидируют в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«13 деревьев только в одном пролете ЛЭП. Такой ветровал после шторма. Продолжаем восстанавливать сеть в Псковской и Новгородской областях», - подчеркнули в «Россетях».

Напомним, в Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередачи с 31 июля.

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Более 12 тысяч человек остались без электроэнергии в Псковской области из-за непогоды.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).