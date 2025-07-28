Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» восстановили основную сеть в Псковской и Новгородской областях после шторма и грозы. Как сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад», энергетики включили 2860 километров линий электропередачи и 1905 трансформаторных подстанций.
Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»
Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды.
Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остается в особом режиме работы, Новгородский филиал — в режиме повышенной готовности.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.
«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).