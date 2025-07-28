1250 деревьев убрали с ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после шторма

Специалисты «Россетей» убрали 1250 деревьев с линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после шторма, сообщили в Telegram-канале.
Видео: «Россети Северо-Запад»
Напомним, энергетики включили 99 линий электропередачи и 1579 трансформаторных подстанций.
В Новгородском и Псковском филиалах сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.
«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).