ЖКХ

Количество мусора летом в Псковской области выросло на 30-35% – ООО «Экогрупп»

Если увеличить тариф на вывоз твердых коммунальных отходов и включить в него весь мусор, включая порубочные остатки, шины, строительный мусор и все остальное, вырастет норматив накопления. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«У нас есть норматив на твердые коммунальные отходы, который в себя включает 15% образования крупногабаритных отходов. В настоящий момент в Псковской области тариф накопления составляет 1,65 кубометра в год на одного человека. Это если населенный пункт больше 200 человек. Если населенный пункт меньше 200 человек, то норматив накопления значительно ниже – 1,15 кубометра на человека», - рассказал Денис Кузнецов.

Он добавил, что на некоторых контейнерных площадках присутствуют перенаполнения. На это во многом влияет сезонность. Летом по Псковской области было собрано на 30-35% больше отходов, чем за предыдущее полугодие.

«В июле мы значительно почувствовали рост по всей области, начиная от Гдова и заканчивая Усвятами. Я предполагаю, что в августе он тоже будет плюс-минус 30-35%. Мы это видим и в тоннаже, и в кубах. Тоннаж у нас вырос за счет бахчевых. Приезжает очень много туристов, дачников из Ленобласти, из Московской области, других областей. Даже наши жители, уезжая на дачи, пытаются навести там порядок. Это создает генерацию дополнительных объемов доходов», - отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп».