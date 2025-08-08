ЖКХ

В деревне Кривск Печорского муниципального округа построен внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили внутрипоселковый газопровод в деревне Кривск Печорского муниципального округа Псковской области.

Новые сети протяженностью 6 км построены в рамках догазификации и создают возможность для газификации 98 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей смонтированы три пункта редуцирования газа.

К настоящему времени от жителей деревни принято 35 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры, 27 из которых исполнены - сети построены до границ участков заявителей.