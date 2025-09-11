ЖКХ

В многоквартирном доме на проспекте Ленина в Великих Луках обновили крышу

Фасад и крышу отремонтировали в жилом многоквартирном доме в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: ФКР Псковской области

Дом расположен по адресу: город Великие Луки, проспект Ленина, 28. Это трехэтажное здание 1952 года года постройки и общей площадью 1 339,7 квадратного метра.

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Спецстрой плюс» в соответствии с договором.

Подрядчик выполнил ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, отремонтировал цоколь и откосы. В местах общего пользования поставили новые пластиковые окна. Установили также новые металлические козырьки над входными группами. Произвели устройство новой бетонной отмостки.

Произвели монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установили элементы безопасности крыши, выполнили устройство водосточной системы. Выполнили ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установили колпаки и решетки.