Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Псков летние террасы
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Открытие ресторана GURAVI
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё ЖКХ 15.09.2025 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года? 16.09.2025 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: об обращении с ТКО в Псковской области 15.09.2025 16:470 «Управляйка» оспаривает штраф за несвоевременный ремонт подъезда дома в Пскове  15.09.2025 13:250 Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу 15.09.2025 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года? 12.09.2025 17:430 Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:382 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: об обращении с ТКО в Псковской области

16.09.2025 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.      

Обещанного, как известно, три года ждут. Но в данном случае уже гораздо больше. Речь про современное предприятие по сортировке и переработке отходов - экотехнопарк. Напомним, так называемая «мусорная» реформа стартовала в стране еще 1 января 2019 года. Одним из ее элементов, как нас уверяли власти, должно стать создание современных экотехнопарков, которые придут на смену существующим полигонам накопления отходов. Впрочем, о необходимости найти альтернативу обычным свалкам говорили и до 2019 года, в том же Пскове - полигон ТКО перестал принимать мусор уже в 2012-м. Во многих других районах области ресурс полигонов был также на грани исчерпания. В Псковской области на заре «мусорной» реформы обсуждалось строительство даже двух современных полигонов. Позднее планы сократились до одного, да и по нему сроки постройки уже неоднократно переносились. А без него экологическая реформа – с правильным сбором, сортировкой, переработкой отходов и превращается в мусорную – всё в одно ведро и захоронить. 

В настоящее время «стройка века», как её окрестил один из депутатов регионального парламента, всё еще продолжается. Причём работы, по мнению многих наблюдателей, ведутся не так активно, как хотелось бы. Каковы темпы строительства экотехнопарка на сегодняшний день? Насколько важную роль в схеме сбора и утилизации твердых коммунальных отходов играет этот объект? Закроют ли его мощности все потребности региона или нужен будет еще один экотехнопарк для южной зоны области? И как его наличие изменит подходы к обращению с ТКО? 

Об этом Любовь Кузнецова поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области, Денисом Кузнецовым. Телефон прямого эфира: 56-73-72. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 68 человек
16.09.2025, 13:320 Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 24 сентября 16.09.2025, 13:280 Дожди и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 17 сентября 16.09.2025, 13:260 Псковский археолог проведет лекцию о тайной стороне Ледового побоища 16.09.2025, 13:140 Водитель Peugeot устроила ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО
16.09.2025, 13:130 Сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию от гриппа 16.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: об обращении с ТКО в Псковской области 16.09.2025, 13:010 Директор псковского музея приняла участие в масштабном съезде в Петербурге 16.09.2025, 12:450 Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова 19-20 сентября
16.09.2025, 12:430 Сергей Вострецов: МРОТ должен быть реальным, а не номинальным 16.09.2025, 12:290 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно 16.09.2025, 12:191 Поднять из руин: что ждет Романову горку в Пскове 16.09.2025, 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025»
16.09.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 12:000 Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 16.09.2025, 11:490 Владимир Якушев: «Единая Россия» нарастила поддержку избирателей на выборах в административных центрах 16.09.2025, 11:330 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно?
16.09.2025, 11:290 Появилось фото сгоревшего на АЗС в Печорах Mercedes 16.09.2025, 11:180 Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers 16.09.2025, 11:140 Короткое замыкание стало причиной пожара в дновском поселке Дачное 16.09.2025, 11:110 «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО
16.09.2025, 11:060 В Пскове спасли дикую куницу, забравшуюся в мебельный магазин 16.09.2025, 10:510 Жилой дом подожгли в псковской деревне Гора-Каменка 16.09.2025, 10:410 Мошенники под маской брокеров и фотографов обманули псковичей на 300 тысяч рублей 16.09.2025, 10:270 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег?
16.09.2025, 10:140 Двухэтажный жилой дом горел в Идрице 16.09.2025, 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 16.09.2025, 09:480 В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина на улице Труда 16.09.2025, 09:360 Что общего у вечеринок миллионеров и простого корпоратива
16.09.2025, 09:150 Лекцию о противодействии киберугрозам в эпоху ИИ провели для псковских сотрудников УФСИН 16.09.2025, 09:000 Дмитрий Белюков вошел в число экспертов всероссийского «Спортивного диктанта» 16.09.2025, 08:200 Переход на электронные медкнижки продлили до 1 сентября 2026 года 16.09.2025, 08:000 Более 200 подростков в России находятся в списке террористов и экстремистов
16.09.2025, 07:300 Зарплатное неравенство в России снизилось до минимальных 7,5 раза 16.09.2025, 07:000 Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября 15.09.2025, 22:190 Водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу в Пскове и устроил лобовое столкновение. ФОТО 15.09.2025, 22:000 Эксперт оценил масштабы зависимости от вейпов среди российской молодежи
15.09.2025, 22:000 Офтальмолог назвал основные причины ухудшения зрения у людей 15.09.2025, 21:400 Псковский суд рассмотрел дело о ввозе в Россию содержащего наркотик вещества 15.09.2025, 21:380 В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате 15.09.2025, 21:200 Чемпионат области по силовому экстриму прошел в Пскове
15.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 сентября 15.09.2025, 20:530 ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице» 15.09.2025, 20:460 В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП 15.09.2025, 20:400 Сотрудники псковского музея стали слушателями множества площадок на форуме объединенных культур
15.09.2025, 20:202 Фотофакт: У здания «Псковавтотранс» исчез памятник автобусу-труженику 15.09.2025, 20:000 Продолжаются реставрационные работы в храме Архангела Михаила в Псковском районе 15.09.2025, 19:400 Познавательная программа «Живешь каково – и здоровье таково!» прошла для школьников в псковском музее 15.09.2025, 19:200 Для победителей конкурса к годовщине МЧС Псковской области организовали экскурсию в авиацентр
15.09.2025, 19:000 За лето псковский музей посетили 315 тысяч человек 15.09.2025, 18:400 В будущем работа над проектами может быть равноценно распределена между человеком и нейросетью 15.09.2025, 18:340 Попытка повернуть не из той полосы привела к ДТП на площади Победы 15.09.2025, 18:200 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2025» пройдет в Пскове
15.09.2025, 18:100 «Беседка»: «Бизнесград» на автофестивале к 25-летию ПЛН 15.09.2025, 18:050 Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО 15.09.2025, 18:030 У большинства респондентов ПЛН началась «ломка» из-за отсутствия интернета 15.09.2025, 18:000 Делегация Псковской области представляет регион на фестивале «Российская студенческая весна»
15.09.2025, 17:560 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО 15.09.2025, 17:550 Ручной труд – новая роскошь: зарплаты псковских рабочих обогнали офисные профессии 15.09.2025, 17:510 Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша 15.09.2025, 17:470 Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании
15.09.2025, 17:410 «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом. ВИДЕО 15.09.2025, 17:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 сентября 15.09.2025, 17:360 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025. ВИДЕО 15.09.2025, 17:340 Собственника старинного жилого дома в Пскове хотят оштрафовать через суд
15.09.2025, 17:230 День в истории ПЛН. 15 сентября 15.09.2025, 17:130 Научная ассамблея географов-обществоведов проходит в Пскове 15.09.2025, 17:090 Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области 15.09.2025, 17:060 Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства для ветеранов СВО
15.09.2025, 17:050 В Пскове названы победители регионального этапа национальной премии «Человек труда» 15.09.2025, 17:000 Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков» 15.09.2025, 16:590 Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу 15.09.2025, 16:470 «Управляйка» оспаривает штраф за несвоевременный ремонт подъезда дома в Пскове 
15.09.2025, 16:390 Дополнительный прием заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области 15.09.2025, 16:350 Снова понедельник, я снова иду на любимую работу 15.09.2025, 16:320 Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» пройдет в Пскове 15.09.2025, 16:180 Росгвардейцы в Псковской области изъяли 16 единиц оружия за неделю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru