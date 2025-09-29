ЖКХ

Ремонт крыш круглый год: новые технологии приходят в коммунальное хозяйство Пскова

На одном из городских объектов в Пскове идет капитальный ремонт мягкой кровли по современной ВИР-технологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в подрядной организации ООО «Стройград».

Особенность метода в том, что работы можно вести практически в любую погоду - без долгих простоев и ожидания «сухого сезона».

«Даже в прохладную или дождливую погоду мы не останавливаемся. Прерываемся только при сильных ливнях или метели», - рассказал главный инженер подрядной организации ООО «Стройград».

Вместо того, чтобы полностью снимать старое покрытие, рабочие прямо на крыше перерабатывают его с помощью специального оборудования. Получается горячая пластичная масса, из которой формируют новый монолитный слой. Он одновременно герметизирует трещины, выравнивает поверхность и служит гидроизоляцией.

За день бригада успевает восстановить до 140 квадратных метров кровли, а отходов практически нет - старый материал используется повторно. Это делает ремонт быстрее, дешевле и экологичнее.

ВИР-технология (восстановление и регенерация) сочетает в себе ремонт, утепление и гидроизоляцию в одном процессе. Переработанное покрытие образует прочный многослойный ковер, устойчивый к влаге и перепадам температур. Благодаря этому срок службы кровли значительно увеличивается, а необходимость в капитальном ремонте откладывается на годы.