ЖКХ

Большинство респондентов ПЛН высказались против единого платежного документа за ЖКУ

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей негативно относится к идее введения единой квитанции за коммунальные услуги. За возврат к отдельным платежным документам высказались 66,2% псковичей. Это следует из опроса, в котором приняли участие 246 человек.

Только 17,9% респондентов полностью одобрили нововведение, отметив, что такой формат удобен, так как «все сразу под рукой, а не тысячи бумажек». Еще 4,5% сочли концепцию удобной, но нуждающейся в доработке и включении дополнительных платежей.

Скептически к единому платежному документу относятся 4,9% респондентов, которые опасаются возможных ошибок в начислениях и сложностей с их исправлением. При этом 5,3% респондентов признались, что впервые слышат о едином платежном документе, а 1,2% проявили полное безразличие к формату оплаты.

Смотрите также Жителям южных районов Псковской области напомнили о новом формате квитанций

Можно сделать вывод, что итоги демонстрируют явный запрос со стороны псковичей на привычный способ оплаты коммунальных услуг по отдельным квитанциям, который, по их мнению, является более простым и надежным.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?