ЖКХ

Жителям южных районов Псковской области напомнили о новом формате квитанций

Счёт на оплату взносов на капитальный ремонт от Фонда капитального ремонта Псковской области теперь приходит в квитанции от АО «Псковэнергосбыт», сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

В одной квитанции теперь два QR-кода на оплату:

за потреблённую электроэнергию (для южных районов единый платёжный документ за услуги электроснабжения и обращение с ТКО);

взнос на капремонт.

Оплачивать необходимо оба QR-кода.

Смотрите также В квитанцию «Псковэнергосбыта» на юге региона включат оплату капремонта

Теперь единый платежный документ на территории южной зоны Псковской области включает в себя три услуги: «Обращение с ТКО», потребление электроэнергии и взносы на капитальный ремонт.

Оплата услуг «Обращение с ТКО» и потребленной электроэнергии производится по верхнему QR-коду (см. номер 3 макета квитанции).

Изображение: «Экогрупп»

В южную зону входят: Великие Луки; Великолукский, Куньинский, Новосокольнический, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский районы; Бежаницкий, Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Усвятский муниципальные округа.

Напомним, на юге Псковской области с января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами выставляет «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа.