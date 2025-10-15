ЖКХ

Свыше 117 тысяч обращений о газе обработали в Псковской области за девять месяцев

В течение девяти месяцев текущего года единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области приняли 117 637 обращений посетителей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компаний.

Большая часть обращений касалась догазификации и заключения договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям, оформления договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заявок на его замену или ремонт. Также абоненты обращались по вопросам начислений и заключений договоров на поставку газа.

За девять месяцев этого года специалисты единых клиентских центров также обработали около пяти тысяч обращений от потребителей, поступивших на «горячую линию» по телефону 8-800-350-59-01. Более 28 тысяч потребителей обратились в call-центр по телефону: 59-50-50.