Суд рассматривает ряд исков по обеспечению теплоснабжения в Острове-3

Арбитражный суд Псковской области принял заявление ООО «Теплый остров» к Островской межрайонной прокуратуре о признании недействительным представления об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и концессионных соглашений. Дело зарегистрировано под номером №А52-4983/2025, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суть спора заключается в том, что прокурор Островского района 6 октября вынес представление генеральному директору ООО «Теплый остров», в котором предложил принять меры по устранению нарушений, касающихся подачи теплоносителя в многоквартирные дома в квартале Остров-3. Прокуратура требует обеспечить минимально допустимую температуру воздуха в жилых помещениях не менее 18 градусов Цельсия.

Однако, как указывает само общество, у него отсутствует обязанность по поставке тепловой энергии после расторжения договорных отношений с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». В связи с этим ООО «Теплый остров» также обратилось с просьбой о принятии обеспечительных мер по делу, которые включали запрет на исполнение мероприятий, предписанных прокуратурой. Однако определением от 14 октября 2025 года суд отказал в принятии этих мер. Судебный процесс по данному делу назначен на 19 ноября.

Кроме того, 1 сентября общество уведомило исполнительный орган о введении ограничений подачи тепловой энергии котельной. В ответ на это 2 сентября прокуратура вынесла представление о необходимости устранения нарушений законодательства, связанного с отменой введенных ограничений. Этот вопрос также стал предметом разбирательства в суде под делом №А52-4359/2025, судебный процесс по которому назначен на 21 октября 2025 года.

В суде напомнили, что в рамках концессионного соглашения ООО «Теплый остров» обязалось осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии на территории муниципального образования «Островский район». Однако договор поставки тепловой энергии с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» был расторгнут.

Также в суде находится иск ООО «Теплый остров» к администрации Островского района о признании незаконным постановления от 18 сентября 2025 года №687, которое присваивает обществу статус единой теплоснабжающей организации на территории района. Судебный процесс по этому делу назначен на 18 ноября 2025 года.

