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ЖКХ

Жителей Острова-3 поблагодарили за терпение при обновлении коммунальных сетей

31.07.2025 16:15|ПсковКомментариев: 0

Значительный прорыв в обновлении инфраструктуры Островского района состоялся благодаря проекту «Остров-3», в результате которого была проведена модернизация коммунальных сетей. О ходе реализации проекта и его значимости рассказал кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 от партии «Единая Россия», директор МУП «ЖКХ» Островского района Владимир Никифоров на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Владимир Никифоров назвал прошедший год переломным моментом для инфраструктуры муниципального образования, подчёркивая вклад главы района Дмитрия Быстрова и руководства Псковской области:

«Такой объём финансирования, выделенного на ремонт сетей, ранее не получал ни один район. В этом году завершено два проекта. Это реконструкция сетей теплоснабжения и внутриквартальные сети. Особенную благодарность хотелось бы выразить населению района за понимание трудностей, связанных с работами, и терпение. Мы очень много работали, очень много думали, как сделать так, чтобы и люди были обеспечены, поэтому очень много моментов тяжелых было в плане реализации этих проектов», - отметил гость студии.

На территории Острова-3 находятся 23 многоквартирных пятиэтажных дома, не учитывая частные территории. Как отметил Владимир Никифоров, один из наиболее сложных участков работ касался улицы Фестивальной, где располагались устаревшие сети с неопределённой схемой расположения.

«Компании, которые выполняли эти проекты, шли нам, заказчикам, навстречу. Еще есть моменты некоторые по благоустройству, которые будут закрыты в этом году.  В связи с этим, данный проект имеет большое значение как для жителей Островского района, так и для всего региона», - подчеркнул Владимир Никифоров.

Отдельно Владимир Никифоров коснулся вопросов энергоэффективности и снижения убытков предприятия ЖКХ в связи с реализацией такого масштабного проекта:

«Помимо того, что на территории Острова-3 функционирует частная котельная, обеспечивающая теплоснабжение, следует также учитывать изношенные сети, которые мы ранее обслуживали. Все убытки ложатся на плечи предприятий. Недавно был проведён новый расчёт потерь, который показал, что по сравнению с предыдущим расчётом потери уменьшились на 0,4%», - заключил спикер.

Напомним, сумма финансирования на проведение работ в Острове-3 составила около 2 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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