ЖКХ

В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду

Несвоевременная замена счетчиков на воду может привести к переплате за услуги ЖКХ, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Срок эксплуатации счетчиков воды указывается в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. По окончании этого периода прибор должен быть заменен. Более того, в ходе эксплуатации счетчиков необходимо проводить поверку. Счетчики холодной воды проверяют раз в 6 лет, а горячей воды - раз в 4 года. Если поверка не проведена в срок или у счетчиков истек срок эксплуатации, жителям грозят увеличенные платежки», - сказал Колунов.

Парламентарий уточнил, что спустя три месяца после истечения срока поверки счетчиков на воду начисления пойдут по среднему показателю расхода за последние полгода, пишет РИА Новости.

Кроме того, по его словам, в квитанциях появится увеличенный коэффициент на оплату воды в размере 1,5 для регионов и в размере 3 для Москвы, что означает увеличение платы в 1,5 и 3 раза соответственно.

«Установка счетчиков - обязанность собственников согласно закону "Об энергоснабжении". Плата за фактическое потребление выгоднее, чем плата по нормативу с коэффициентом. Собственники с приборами учета платят за фактическое потребление ресурсов, а без них - по нормативу, который умножается на количество приписанных в квартире жильцов. Очень часто получившееся значение многократно превышает реальное потребление», - заключил он.