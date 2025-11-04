ЖКХ

В ПТС объяснили, почему температура батарей в отопительный сезон варьируется

Почему температура батарей в отопительный сезон может варьироваться, объяснили жителям Пскова в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

С началом отопительного сезона теплосети переходят от летних ремонтов к зимним производственным задачам, обеспечивая необходимую температуру для потребителей. Температура на улице может колебаться от -1 градуса до -30 градусов, что влияет на подачу тепла в дома.

Теплоноситель, представляющий собой очищенную воду, передаёт тепловую энергию от котельной к потребителям через систему трубопроводов. Котельная нагревает теплоноситель до определённой температуры, которая зависит от наружной температуры. Например, при -1 градусе температура теплоносителя составляет 72 градуса на подающем трубопроводе и 46 градусов на обратном. При -20 градусах эти значения увеличиваются до 115 градусов и 64 соответственно, а при -30 градусах — до 130 градусов и 67 градусов.

«Конечно, температурный график в первую очередь обязаны соблюдать мы. Температура Т1 ниже — здания рискуют быть замороженными, температура Т2 выше — людям будет дискомфортно от жары. Однако и потребитель — то есть управляющая компания, которая отвечает за работу теплового узла, внутридомовой системы теплоснабжения — должен забрать поставленное тепло и вернуть в Т2 максимально охлажденный теплоноситель. А если жилой дом или здание не забирает всю тепловую энергию, УК может быть оштрафованна — это прописано в договоре теплоснабжения. От плохого теплосъема страдают прежде всего жители — их батареи недостаточно нагреваются и не прогревают комнаты», — сообщили на предприятии «Псковские тепловые сети».

Для котельной, как и для любого промышленного объекта, важен коэффициент полезного действия. Ведь котельная сожгла топливо, обеспечила работу многочисленного оборудования и персонала, а теплосети доставили на десятки километров теплоноситель потребителю — это значительные расходы.

Аварийно-диспетчерская служба дважды в сутки корректирует параметры температуры и давления теплоносителя в зависимости от погодных условий. Управляющая компания, отвечающая за внутридомовую систему теплоснабжения, должна эффективно забирать тепло и возвращать максимально охлаждённый теплоноситель. Невыполнение этих условий может привести к штрафам для УК и недостаточному прогреву батарей, что негативно скажется на комфорте жителей.