ЖКХ

Лишний мусор

13.11.2025 09:04|ПсковКомментариев: 0

В ходе «мусорной реформы» сделан следующий шаг. С сентября заработало постановление правительства о порядке обращения твердых коммунальных отходов. В частности, отходы, образующиеся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками - листья, ветки и прочие чурки с субботников - больше нельзя относить в ближайший контейнер. Как в Пскове теперь работают с таким типом отходов и что делать жителям, если сучья и листья навалены во дворе - разбиралась Псковская Лента Новостей.

 

«Запрещается складирование»

Ноябрь - традиционное в Пскове время завершения подготовки города к зиме. Накануне, в октябре, усиленная санитарная уборка и благоустройство проходят в течение месячника, его объявляют специальным постановлением городской администрации. Нынешний год не стал исключением, постановление вышло 30 сентября, после чего начались субботники, в том числе, со спилом сухих веток с деревьев и уборкой опавшей листвы и сучьев, обломанных ветром за лето. Словом, стандартная работа.

Правда, в этом году перед ее началом заработало еще одно постановление, выпустило его под №293 федеральное правительство еще весной, а с 1 сентября положения вступили в силу. Постановление «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» упорядочило многие аспекты работы с мусором, вплоть до цвета контейнеров для разных типов выбрасываемых отходов. Для городского благоустройства важно, что постановлением введен прямой запрет нагружать региональных операторов вывозом собранной на субботниках листвы и веток, а также распиленных на чурки стволов. «Запрещается складирование отходов, образовавшихся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов», - сказано в постановлении.

Таким образом законодатель четко определил, что региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов (как «Экогрупп» в Псковской области) на собранные с населения средства занимаются вывозом бытового мусора из контейнеров рядом с жильем и офисами. Преимущественно, это предметы потребления, утратившие свои свойства, то есть устаревшие, испорченные или выполнившие свою функцию, вроде заплесневелого хлеба, изношенной одежды, упаковки из-под бытовой техники. Сюда же относятся отходы от текущего ремонта, например, сорванные со стен обои или обрезки ламината. Как видим остатки жизненного цикла городских зеленых насаждений невозможно отнести ни к одной такой категории. Хотя совсем недавно из-за отсутствия четких критериев регоператор вывозил отходы после субботников.

5349,7 тонн растительных отходов вывезла компания «Экогрупп» за вторую половину прошлого года, с которой приступила к деятельности в качестве регоператора.

Что делать?

Новеллы в федеральном законодательстве полностью меняют подход на региональном уровне. Регоператор работает с бытовым мусором, а порубочные остатки запрещено складировать на площадках для сбора этого вида отходов. Более того, если кто-то все же принесет к общему контейнеру мешок листьев или обрезанные сучья - такой «подарок» останется на своем месте. За вывоз такого мусора нужно платить отдельно. Все расходы регоператора на обращение отходов идут из тех денег, что собрали с населения и организаций за вывоз бытового мусора. Но теперь четко сказано, что ветки и листья к нему не относятся. В противном случае, получится разбазаривание средств плательщиков, что чревато негативными последствиями для устойчивой работы регоператора. Все жители Пскова помнят, к чему приводит отсутствие схождения дебета с кредитом в бухгалтерии регионального оператора. Информация о прошлогоднем мусорном коллапсе в Пскове дошла даже до председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, публично давшей оценку сложившейся беде.

Вероятно, «отходы от древесно-кустарниковых посадок» вынесли за скобки стандартного тарифа из-за необходимости иного подхода к обращению такого типа мусора. Например, мешок листвы весит всего 10-20 кг, но занимает большой объем. Как часто пригонять мусоросборочную машину к контейнеру? Ответа на этот вопрос нет, так как в тарифе и ранее не был прописан норматив накопления подобных отходов.

К тому же, Псковская область ожидает завершения строительства экотехнопарка, через который будут проходить все собранные в регионе отходы. Если ветки и чурки привозить в одной машине с полиэтиленовыми мешками из квартир, то недалеко до выхода из строя дорогостоящего оборудования. Таких примеров полно в уже работающих экотехнопарках. Первый этап обработки мусора - встреча содержимого пришедшей из города машины с пакеторазрывателем. Мешки попадают в емкость с ножами, откуда движутся дальше на сортировку. Скопление веток забивает механизм, ножи не просто тупятся, а легко могут поломаться. Привести это может, как минимум, к остановке линии, в сезон субботников - не по разу за смену. А те ветки, что успели провалиться через ножи, рискуют повредить оборудование на следующих этапах. Все это убытки.

Теперь обращение подобного рода отходов приведено в логическое русло - с ними положено работать отдельно.

Вопрос, как теперь ведется работа с подобными отходами «на земле», затронул руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов, ставший на прошлой неделе гостем программы «Коммунальный ликбез» на «ПЛН FM» (102.6 FM). Он рассказал, как новые положения законодательства уже применяются в практической плоскости.

«Если мы видим такие отходы на контейнерных площадках, то уведомляем управляющие компании и надзорные органы. Сообщаем, что порубочные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам, просим ликвидировать любым доступным способом, - рассказал Денис Кузнецов. - Заключить договор на вывоз можно с нами, есть и другие специализированные организации. Я бы только не рекомендовал нанимать «Газели» с «Авито», иначе есть риск увидеть потом эти отходы в лесу по пути на рыбалку или за грибами».

Также руководитель компании-регоператора поделился личным мнением: логично было бы включить работу по обращению с древесными отходами в тариф и создать для регоператоров нормативы накопления и стандарт специальных контейнеров. Во-первых, многие по привычке будут еще долго носить собранное на субботниках к бытовым контейнерам. Во-вторых, генеральная уборка городов и поселков - дело общее, логично и оплачивать его из общего котла. Но пока регоператор просто не имеет права вывозить такие отходы на общем основании.

Организаторы весенних субботников уже сейчас могут задуматься о заказе отдельных контейнеров. А жители, увидев на площадке для сбора ТКО ветки и мешки с листьями могут позвонить в свою управляющую компанию, а если там не примут меры к уборке, то в контрольное управление или в управление городского хозяйства в Пскове или в аналогичные подразделения местных администраций в других муниципалитетах.

Валентина Семенова

Источник: Псковская Лента Новостей
