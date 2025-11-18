ЖКХ

С начала года в Пскове зафиксировали 10 аварий на сетях водоснабжения

С начала года в Пскове зафиксировали 10 аварий на сетях водоснабжения и одну аварию на сетях канализации. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказал заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич.

Гость студии обратил внимание на то, что текущий год был осложнен обильными осадками и природными катаклизмами, впервые за долгие годы вводилось чрезвычайное положение в связи с переувлажнением почвы. Однако 2025-й не стал для предприятия более аварийным.

«По сетям водоснабжения и водоотведения он не был аварийнее, чем предыдущий год. За 10,5 месяца у нас зафиксировано 10 аварий на сетях водоснабжения и одна авария на сетях канализации», – отметил Олег Панкевич.

В связи с тем, что ввели ужесточения в обозначении слова «авария», все остальные ситуации классифицировались как «инцидент».

«Это были сбои в нормальной работе водоснабжения и водоотведения. Количество их не превышает показатели 2024 года, несмотря на то, что ежегодно прибавляются сети. Порядка 400 км сетей водоснабжения, 365 км водоотведения канализации и 110 км ливневой сети в распоряжении предприятия. Общая протяженность уже подходит к тысяче», – подчеркнул спикер.

Помимо упомянутых аварий, было зафиксировано около 400 инцидентов на сетях водоснабжения. Сотрудники предприятия продолжают вести эту статистику, но по «ливневкам» подсчет инцидентов не ведется, поскольку «это ежедневный объем жалоб». При этом там ведется учет по «очищенным сетям».

«С начала года мы намыли 165 километров сетей и более 50 километров "ливневки"», - заключил заместитель директора.