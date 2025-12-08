ЖКХ

Сергей Солдатов об итогах работы и планах на будущее псковского «Горводоканала»

С приближением новогодних праздников особенно важно подвести итоги работы ключевых городских служб — от их эффективности зависит комфорт и безопасность жителей. Одной из таких служб является Единая диспетчерская служба муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Каких результатов удалось достичь в уходящем году? Как специалисты выявляют потенциально аварийные участки, ещё не подавшие видимых признаков износа? Какие меры профилактики позволяют минимизировать число ЧП на сетях? И чего ждать от следующего года? На эти и другие вопросы в эфире радио «ПЛН FM» ответил начальник Единой диспетчерской службы МП г. Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

- Сергей Олегович, на дворе декабрь, самое время подводить итоги уходящего года. Каким он был для вашей службы?

- Если говорить в целом, для нашей службы этот год был очень насыщенным и интересным. Но хочется отметить одно, что все-таки нам удалось работать не только по аварийным ситуациям и отрабатывать их достаточно быстро, но и действовать в планово-предупредительном режиме. То есть когда мы подозреваем о том, что какой-то участок коммуникаций в скором будущем принесет нам возможные проблемы, мы включали его в замену, ремонтировали. И таким образом обезопасили себя. Таких участков было достаточно. Это были не только маленькие диаметры трубопроводов, но и достаточно серьезные магистральные сети. В этом году проделано очень много интересных и увлекательных работ, которые однозначно послужат на благо нам, нашим гражданам и всем, кто причастен к получению наших коммунальных ресурсов.

- Как выявляют потенциально аварийные участки водопровода? Обычно такие участки находятся под землёй, их диаметр может быть достаточно большим. Какие внешние признаки могут указывать на возможные проблемы в ближайшее время?

- Основная из внешних причин — это даты постройки коммуникаций. Не то, чтобы подошел срок износа, но мы понимаем - это зависит от места залегания: где-то более агрессивная среда, где-то более переувлажненные грунты. Мы это учитываем. Дальше включаются наши специалисты, которые инструментальным способом обследуют сети на предмет утечек. При выявлении неполадок мы принимаем все меры для их ликвидации, не дожидаясь, пока проблема станет визуально заметной.

- Помимо ответственного пользования канализацией жителями города, что еще необходимо делать в качестве профилактики и не только, чтобы работа для Горводоканала была максимально безаварийной? Вы уже упоминали, что ведете профилактическую работу, когда не дожидаясь аварии обновляете сети.

- В этой части работа ведется постоянно, потому что это в наших интересах. И все-таки цель и задача нашего предприятия — минимизировать аварийные ситуации. То есть чем меньше аварий, тем меньше потерь у нас. Соответственно, мы не теряем воду, резервы людей, которые задействованы во время, естественно, финансовая сторона здесь тоже играет немаловажную роль. При том что, все это в совокупности дает общий фактор, который нам помогает справляться с непредвиденными ситуациями. И я считаю, что в настоящее время мы достаточно успешно решаем эти вопросы, и у нас получается. Водоканал — это один единый организм. Как бы мы ни хотели, по-другому это не будет работать. Профилактика начинается с диспетчерской службы, которая выясняет те самые проблемные участки. А дальше включаются все цеха, и просто дружно мы идем к той самой заветной цели для коммунальной инфраструктуры города Пскова.

- В конце одного года принято спрашивать о планах на следующий, какие они у единой диспетчерской службы?

- План аварийных ситуаций составить невозможно. Поэтому чтобы их определить, нужно встретиться через год и понять, что произошло за полгода, как прошли новогодние праздники и зима. Если зима будет европейской, это облегчит работу с коммуникациями, но в других случаях добавит хлопот. Специфика работы единой диспетчерской службы зависит от того, как происходят аварийные ситуации. Прогнозировать их или ставить планы по их возникновению или ликвидации невозможно. Профилактическая работа будет продолжаться, мы будем усиливаться в этом направлении. На смену снегу придет песок, который может повредить ливневые канализации весной. Все эти факторы взаимосвязаны и влияют на наши планы. Но эти планы формируются исходя из текущего положения.

Беседовала Любовь Кузнецова