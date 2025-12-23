ЖКХ

«Планов громадьё»: Андрей Козлов рассказал, что предстоит после ввода экотехнопарка

Строительство экотехнопарка — это лишь начало. После сдачи объекта в эксплуатацию необходимо будет провести ряд работ. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

«Только строительство экотехнопарка ничего не дает. Есть еще вопросы по рекультивации текущих полигонов. Эти работы также требуют финансирования. Планов громадье. По этому направлению будем работать. Надеюсь, что наша мусорная реформа не будет давать сбоев», – сказал Андрей Козлов.

Смотрите также Михаил Ведерников: Экотехнопарк в Псковской области планируется ввести в эксплуатацию до конца лета 2026 года

Он отметил, что депутаты совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым погружены в процесс строительства экотехнопарка, знают о «подводных камнях» и проблемах.

«Объект очень сложный, многие об этом говорили. Мы, как депутаты, погружены в этот процесс. Были обсуждения и выезды, мы видели различные "подводные камни", мы понимаем, что есть вопрос с подрядчиком и оборудованием. Есть замены оборудования, санкции никто не отменял, и, соответственно, вопросы финансирования и приведения проекта в соответствие. Все это наложило определенный отпечаток, который оттянул введение в эксплуатацию. Третий раз откладывается срок окончания строительства. Решение на данный момент принято. Господин Буцаев (Денис Буцаев - заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - прим. ред.) приезжал, и губернатор понимает, что это наша проблема. Он об этом говорит и ищет пути решения. Совместными усилиями мы постараемся эти проблемы нивелировать. Надеюсь, что к концу лета 2026 этот объект будет введен», – добавил депутат.

Смотрите также Замминистра экологии РФ высказал замечания в ходе посещения строящегося под Палкино экотехнопарка

Также Андрей Козлов предположил, что в 2026 году тех проблем, которые возникли в сфере вывоза ТКО ранее, не возникнет.

«Когда были проблемы с мусором, возникающие трудности были скорее точечными, когда нет определенного контроля. Есть места, где власть работает, и там я не вижу каких-то проблем. В этом году, надеюсь, такой проблемы не будет», – заключил парламентарий.