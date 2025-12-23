ЖКХ

Псковские энергетики будут работать круглосуточно в новогодние праздники

В новогодние праздники энергетики будут нести круглосуточное дежурство, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации сформированы 89 бригад, подготовлены 149 единиц спецтехники и 121 резервный источник электроснабжения.

«Отдельно обратил внимание директора Псковского филиала "Россети Северо-Запад" Сабира Агамилиева на важность взаимодействия с главами муниципалитетов. В случае отключений устранять их необходимо максимально оперативно, скоординированно и с приоритетным вниманием к социально значимым объектам и жителям», - подчеркнул губернатор.