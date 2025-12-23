ЖКХ

558 километров линий электропередачи отремонтировали в Псковской области

Промежуточные итоги реализации программы повышения надёжности электроснабжения региона и готовность энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода обсудил на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Сабиром Агамилиевым. Видео встречи размещено в Telegram-канале губернатора.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Благодаря поддержке президента Владимира Путина, а также совместной работе региона и «Россети Северо-Запад» в этом году на модернизацию энергетической инфраструктуры и приобретение техники направлено 900 млн рублей: