Арбитражный суд отказал в иске о демонтаже газопровода в Печорах

Арбитражный суд Псковской области отказал ООО «Печорское карьероуправление» в иске об обязании АО «Газпром газораспределение Псков» освободить земельный участок в городе Печоры от газопровода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

Скриншот из материалов дела

В сентябре 2023 года «Печорское карьероуправление» обнаружило, что на земельном участке, который арендован для обеспечения деятельности сооружения, расположенного на другом арендованном участке (отрезок откаточной дороги), произошло возведение и строительство линейного объекта, газопровода, без согласования с собственником или титульным владельцем земельного участка.

Учитывая отказ АО «Газпром газораспределение Псков» в демонтаже расположенного на земельном участке газопровода, общество обратилось в суд.

В ходе рассмотрения спора суд установил, что строительство газораспределительной сети велось в рамках программы догазификации. Газопровод был проложен к жилому дому на улице Вишневая на основании договора с собственником, а также для подключения других домовладений на улицах Верности и Малая Пачковка.

Суд также отметил, что часть домов на улице Вишневая расположена по разные стороны автомобильной дороги, и технически невозможно подключить их, не пересекая эту дорогу. При этом невозможности использования земельного участка по прямому назначению не представлено.

Решением от 23 декабря 2025 года суд отказал в удовлетворении требований.

