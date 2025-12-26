Определены победители акции «Газпром межрегионгаз Псков» «В Новый год без долгов!»

Определены 30 победителей акции «Газпром межрегионгаз Псков» «В Новый год без долгов!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Согласно условиям акции, необходимо было оплатить ноябрьский счет за газ до 22 декабря 2025 года, быть зарегистрированным в личном кабинете «Мой газ» и подписаться на официальную группу компании «ВКонтакте».

Определение победителей проходило случайным образом из общего списка абонентов, выполнивших условия. Победители получат один из 30 призов в виде зачисления на лицевой счет 500 или 1000 рублей для оплаты газа до конца 2025 года.

Узнать победителей можно в официальной группе компании «ВКонтакте», а проверить зачисление приза можно привычным способом, в личном кабинете «Мой газ».

Акция «В Новый год без долгов» проводится, чтобы урегулировать все вопросы с задолженностью абонентов, ведь своевременная оплата газа поможет избежать финансовых сложностей и встретить Новый год без долгов, пояснили в компании.