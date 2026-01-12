ЖКХ

Регоператор начал вывоз ТКО с новых площадок в Пскове и Псковском округе

0

С 12 января сотрудники ООО «Экогрупп» приступили к вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с двух новых контейнерных площадок в Пскове и Псковском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе компании.

Список площадок и график вывоза:

  • Город Псков, улица Крестки, дом 17. Тип площадки: заглублённая установка. График вывоза: понедельник и пятница (еженедельно).
  • Псковский округ, деревня Подборовье‑1, улица Новая (при въезде). График вывоза: вторник (еженедельно).

Также со всеми актуальными графиками можно ознакомиться на сайте.

