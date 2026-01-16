За год в Псковской области выявили 16 несанкционированных подключений к газу 

В течение 2025 года специалисты компании «Газпром межрегионгаз Псков» провели инвентаризацию газового оборудования в 56 885 домах и квартирах, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Контролеры проводили сверку состава установленного газового оборудования, отапливаемой площади и количества проживающих, проверяли работоспособность приборов учета газа, снимали контрольные показания счетчиков газа, выявляли несанкционированные подключения к системе газоснабжения.

В ходе проверок выявлено 23 случая несоответствия установленного газового оборудования, 131 факт несоответствия количества проживающих, у 14 абонентов обнаружено несоответствие отапливаемых площадей и 15 неисправных приборов учета газа.

Обнаружено 16 несанкционированных подключений к системе газоснабжения ранее отключенного газового оборудования. По результатам выявленных самовольных подключений произведены начисления в размере более 190 тысяч рублей.