 
ЖКХ

За год в Псковской области выявили 16 несанкционированных подключений к газу 

0

В течение 2025 года специалисты компании «Газпром межрегионгаз Псков» провели инвентаризацию газового оборудования в 56 885 домах и квартирах, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Контролеры проводили сверку состава установленного газового оборудования, отапливаемой площади и количества проживающих, проверяли работоспособность приборов учета газа, снимали контрольные показания счетчиков газа, выявляли несанкционированные подключения к системе газоснабжения.

В ходе проверок выявлено 23 случая несоответствия установленного газового оборудования, 131 факт несоответствия количества проживающих, у 14 абонентов обнаружено несоответствие отапливаемых площадей и 15 неисправных приборов учета газа.

Обнаружено 16 несанкционированных подключений к системе газоснабжения ранее отключенного газового оборудования. По результатам выявленных самовольных подключений произведены начисления в размере более 190 тысяч рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026