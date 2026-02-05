«Забил гейзер»: на Красноармейской набережной в Пскове прорвало водовод

На Красноармейской набережной в Пскове сегодня днём произошёл прорыв водовода — из асфальта с силой ударил мощный столб воды, напоминающий гейзер.

Видео: Алексей Худяков / «Жесть по-псковски»

Как уточнили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал», авария случилась в ходе работ по санации водовода.

Подрядная организация, проводившая восстановление, повредила трубу, что и привело к прорыву.

«Сейчас мы временно отключим утечку — ориентировочно на полчаса, — рассказали в «Горводоканале». — Как только повреждение будет устранено, подачу воды восстановим в штатном режиме».

По предварительной информации, отключение воды для близлежащих домов не планируется.

Напомним, на улице Максима Горького в Пскове временно ограничили движение для проведения работ по реконструкции водопровода.