«Забил гейзер»: на Красноармейской набережной в Пскове прорвало водовод

На Красноармейской набережной в Пскове сегодня днём произошёл прорыв водовода — из асфальта с силой ударил мощный столб воды, напоминающий гейзер.
Видео: Алексей Худяков / «Жесть по-псковски»
Как уточнили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал», авария случилась в ходе работ по санации водовода.
Подрядная организация, проводившая восстановление, повредила трубу, что и привело к прорыву.
По предварительной информации, отключение воды для близлежащих домов не планируется.
Напомним, на улице Максима Горького в Пскове временно ограничили движение для проведения работ по реконструкции водопровода.