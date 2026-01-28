На улице Максима Горького в Пскове ввели ограничение движения. Причина ремонтных работ заключается в том, что водопровод под улицей давно требовал восстановления пропускной и несущей способности. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в своем Telegram-канале.

Карта: Борис Елкин / Telegram

«Этот участок, к сожалению, уже не раз давал о себе знать авариями. Проект был готов, но финансирование на реализацию поступило только в конце 2025 года, уже после того, как был завершен ремонт самой улицы», — пояснил Борис Елкин.

Чтобы сохранить новое асфальтовое покрытие, было принято принципиальное решение отказаться от традиционного метода с раскопкой траншеи, который бы надолго парализовал движение и уничтожил свежий асфальт. Вместо этого будет применяться современный бестраншейный способ – санация. Это означает, что трубы будут прочищены и восстановлены изнутри, без масштабного воздействия на дорожную одежду. Метод значительно сокращает сроки и минимизирует неудобства.

Однако, продолжает глава города, для полного доступа к некоторым узловым точкам в двух местах все же потребуется незначительно вскрыть дорожное полотно.

«Гарантирую, что после завершения всех работ целостность и качество покрытия будут полностью восстановлены. Временные ограничения нужны исключительно для обеспечения безопасности: вашей, пешеходов, и рабочих», — заверил Борис Елкин.

Напомним, на участке от улицы Красноармейской набережной до улицы Малясова до 15 марта закрыли одну полосу движения.