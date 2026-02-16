 
ЖКХ

Жители дедовичской деревни Карсаковы Гривы жалуются на отсутствие воды из-за морозов

0

Жители деревни Карсаковы Гривы (Дедовичский муниципальный округ) жалуются на отсутствие воды из‑за замёрзшей водонапорной башни. По словам местных чиновников, ситуация находится на контроле, на прошлой неделе специалисты выезжали на место и устраняли неполадки. После жалоб не поступало. 

Люди сообщают, что вызывали специалистов для ремонта насоса — его починили, но работает он с перебоями. В результате жителям приходится постоянно ходить и вручную включать оборудование, чтобы получить воду.

По словам местных жителей, на муниципальном предприятии «Водоканал» Дедовичского муниципального округа им пояснили: башня замёрзла, а заменить насос в текущих погодных условиях невозможно. Официально селянам заявили, что окончательно устранить неисправность получится лишь с наступлением весны.

При этом глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, что водоснабжение было восстановлено ещё на прошлой неделе: «Да, я сегодня связывался, чтобы уточнить информацию, с директором "Водоканала“. Он мне сказал, что водоснабжение восстановлено ещё, по‑моему, на прошлой неделе. Сама башня замёрзла, но её отогрели, и сейчас всё работает».

Схожим образом прокомментировал ситуацию и директор МП «Водоканал» Дедовичского округа Владимир Левковский. Он отметил, что в последнее время предприятие не получало от жителей деревни жалоб на отсутствие воды: «Никаких сигналов, что у них нет воды, в последнее время мы не получали. Это деревня в нашем районе. Как мы узнаем, что у них нет воды? Они должны в первую очередь обратиться к нам. Они к нам не обратились… Недели полторы или две назад мы выезжали, там был замёрзший колодец возле башни. Это всё отогрели. Ездил мой энергетик. Вместе с местной жительницей они всё утеплили. Вода у них пошла. Она говорит, всё, претензий нет. Конечно, в первую очередь, пускай к нам звонят. У нас же с ними договора заключены, мы должны реагировать».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026