Жители дедовичской деревни Карсаковы Гривы жалуются на отсутствие воды из-за морозов

Жители деревни Карсаковы Гривы (Дедовичский муниципальный округ) жалуются на отсутствие воды из‑за замёрзшей водонапорной башни. По словам местных чиновников, ситуация находится на контроле, на прошлой неделе специалисты выезжали на место и устраняли неполадки. После жалоб не поступало.

Люди сообщают, что вызывали специалистов для ремонта насоса — его починили, но работает он с перебоями. В результате жителям приходится постоянно ходить и вручную включать оборудование, чтобы получить воду.

По словам местных жителей, на муниципальном предприятии «Водоканал» Дедовичского муниципального округа им пояснили: башня замёрзла, а заменить насос в текущих погодных условиях невозможно. Официально селянам заявили, что окончательно устранить неисправность получится лишь с наступлением весны.

При этом глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, что водоснабжение было восстановлено ещё на прошлой неделе: «Да, я сегодня связывался, чтобы уточнить информацию, с директором "Водоканала“. Он мне сказал, что водоснабжение восстановлено ещё, по‑моему, на прошлой неделе. Сама башня замёрзла, но её отогрели, и сейчас всё работает».

Схожим образом прокомментировал ситуацию и директор МП «Водоканал» Дедовичского округа Владимир Левковский. Он отметил, что в последнее время предприятие не получало от жителей деревни жалоб на отсутствие воды: «Никаких сигналов, что у них нет воды, в последнее время мы не получали. Это деревня в нашем районе. Как мы узнаем, что у них нет воды? Они должны в первую очередь обратиться к нам. Они к нам не обратились… Недели полторы или две назад мы выезжали, там был замёрзший колодец возле башни. Это всё отогрели. Ездил мой энергетик. Вместе с местной жительницей они всё утеплили. Вода у них пошла. Она говорит, всё, претензий нет. Конечно, в первую очередь, пускай к нам звонят. У нас же с ними договора заключены, мы должны реагировать».