Экопросвещение в действии: как Псковская область меняет отношение к отходам

В Псковской области планируется открыть новый «Экоцентр». Он станет интерактивной образовательной площадкой, где наглядно покажут, как пластиковая бутылка или макулатура обретают новую жизнь, превращаясь в полезные вещи. Этот центр призван сделать цепочку «контейнер — переработка — новый продукт» осязаемой и понятной для каждого, от школьника до взрослого. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Мусор — это то, что нельзя использовать, а отходы — это ресурсы, которым можно дать вторую жизнь», — заметил Денис Кузнецов.

Первым и успешным шагом стало внедрение инфраструктуры. В регионе установили жёлтые контейнеры для «сухих отходов» (чистый пластик, бумага, стекло). Важно, что жители не просто пользуются ими, а делают это правильно. По словам исполняющего обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Дениса Кузнецова, в этих контейнерах почти всегда оказывается именно то, что нужно.

Собранные отходы отправляются на сортировку и далее — на переработку, чтобы получить новое сырьё.