Новый экоцентр хотят открыть в Псковской области в этом году. О таких планах в ходе встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым рассказал исполняющий обязанности генерального директора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Основная задача экоцентра — привлечь людей к принципам экономики замкнутого цикла. По словам Дениса Кузнецова, на площадке будет реализована обширная образовательная программа: «Будут мастер‑классы и обучение — и для маленьких детишек, и для взрослых. В общем, программа обширная — мы её разрабатываем сейчас и очень глубоко погружаемся в тему», - заключил спикер.

Напомним, в 2023 году в Пскове открылся экологический центр «Экопрактика». Он располагается по адресу: Набережная реки Великой, дом 6, офис 8. Здесь проводят экскурсии, интерактивные занятия и другие образовательные мероприятия, принимают отдельные виды мусора на переработку.