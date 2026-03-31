Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» оценивают удобство электронных квитанций

С каждым месяцем все больше абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» делают свой выбор в пользу электронной квитанции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, у данного дистанционного сервиса большое количество преимуществ.

«С переходом на электронную квитанцию абоненты получают доступ к платежному документу в любом месте и в любое удобное для них время. Доставка квитанции не зависит от качества работы почты и гарантированно будет выполнена в срок, при этом персональные данные абонентов надежно сохранены. В отличие от бумажной квитанции электронную квитанцию невозможно потерять, она всегда будет под рукой в нужный момент», - отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, через мобильное приложение «Мой газ», направить ее по электронной почте на официальный адрес компании (prg@pskovregiongaz.ru), а также обратиться в единые клиентские центры компании.

В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ. Сотрудники клиентских центров всегда готовы помочь в создании электронного почтового ящика, а также регистрации в «Личном кабинете» тем абонентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать это самостоятельно.