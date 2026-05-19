Перевод котельных Пскова с угля на газ занял 54 года

Эпоха угольного отопления завершилась в Пскове: последнюю угольную котельную, обслуживавшую школу №16 и межрайонную больницу, перевели на газ. Теперь все крупные объекты города получают тепло от современных газовых котельных. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

Игорь Максимов отметил, что работы по модернизации котельной велись полтора года. Оборудование подбирали и монтировали специалисты ПТС. Новая котельная работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия персонала. «Это большое историческое событие для города и предприятия. Мы завершили целый этап жизни города длиной в 54 года — именно столько длился процесс перевода котельных с угля на газ», — подчеркнул гость студии.

По его словам, теперь все крупные социальные объекты Пскова получают тепло от газовых котельных, благодаря чему повышается надёжность и экологичность теплоснабжения. «Котельная обслуживает два важных объекта — школу и больницу, у каждого из которых свой тепловой контур. Всё оборудование смонтировано, опробовано и сдано надзорным органам», — добавил руководитель ПТС.

Игорь Максимов также обратил внимание, что практически все работы по переводу котельной на газ выполнили сотрудники предприятия. «На 99% всё сделано руками наших специалистов. Молодые ребята проявили профессионализм и желание творить», — сказал он.