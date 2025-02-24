ЖКХ

Котельную псковской школы №16 хотят «сровнять с землей» и построить с нуля

Прошла первая очная встреча по реконструкции котельной школы №16 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Это исторический момент, так как всё идет к тому, что совсем скоро канет в Лету последняя угольная котельная, которая имеется на нашем предприятии. Однако всё не так просто и радужно», - отметили сотрудники.

На предприятии заверили, что проект очень сложный и витиеватый. Все работы, которые необходимо провести в школе, специалисты уже выполняли, но по отдельности и на разных котельных.

«Паниковать не стоит. Нужно структурировать и систематизировать предстоящую работу. Вопросов действительно возникает очень много. Но, прежде чем что-то подключать, настраивать и вообще делать, мы должны провести работы по демонтажу старого оборудования котельной. Так сказать, сровнять ее с землей. Или выйти на нулевой цикл строительства. Кому как больше нравится. По нашему замыслу, на момент начала активной фазы работ по модернизации данной котельной у нас должна быть только пустая коробка. И законченный проект. Больше вообще ничего!» - поделились в тепловых сетях.

Сейчас уже закончены проектные изыскания. Осталась подготовка поэтапного плана-графика. Заместитель директора по техническим вопросам Степан Козлов подготовил «скелет» этого самого плана-графика, которому предстояло предать законченный вид. Все необходимые для исполнения работы есть, но сроки проведения и ответственные лица плюс предложения - это и есть главная цель специалистов на данный момент.

Сам проект не является сложным, но, чтобы довести его до совершенства и реализовать, нужна настоящая командная работа, подчеркнули на предприятии.

«Все подразделения должны работать как слаженный механизм, в едином порыве и ради достижения одной важной цели - доказать самим себе, что мы не просто шайка разгильдяев в зеленых фуфайках, которые только и могут, что латать дыры на гнилых сетях. Мы — это современное, высококвалифицированное и многопрофильное предприятие, которое само может построить с нуля котельную», - заключили в тепловых сетях.