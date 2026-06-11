Возвести станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод планируют в Пскове

Очистные сооружения Пскова, которые расположены на берегу реки Великой у деревни Кусва, посетил во время выезда с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным глава города Борис Елкин. Градоначальник в своем канале в Max рассказал о планах по модернизации объекта.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

Предприятие работает уже почти полвека и ежедневно принимает в среднем 60 тысяч кубических метров стоков. За эти годы инфраструктура изрядно износилась.

Сейчас идёт подготовка проектно‑сметной документации для модернизации – это необходимый шаг для получения комплексного экологического разрешения.

Проект обновления масштабный: предстоит реконструировать приёмную камеру и построить систему механической очистки воды, затем обновить два аэротенка для биологической очистки, а на завершающем этапе – реконструировать вторичный отстойник и возвести станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Выполнение этих мероприятий будет способствовать экологическому благополучию региона, уверен глава города.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин подчеркнул значимость этого инфраструктурного проекта для всей Псковской области и отметил, что для его реализации важна поддержка профильных федеральных органов.