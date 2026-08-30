 
ЖКХ

В Пыталовском округе началось повторное отключение электроснабжения из-за падений деревьев

0

На 30 августа без электроснабжения остаются 23 населенных пункта Пыталовского муниципального округа, в которых проживает 265 человек. Как сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в округе уже установлены два генератора.

Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

«Со вчерашнего дня, 29 августа, начались повторные отключения по причине падения деревьев, видимо, надломленных неделю назад. Все заявки принимаются и отрабатываются», — отметила Вера Кондратьева.

Сегодня в округе работают пять бригад, в том числе две из Вологды, 20 человек, пять единиц техники. Продолжается установка опор.

«Благодарю тех, у кого еще нет света за понимание и огромное терпение! Я на связи с вами, руководством филиала Россетей и нашим участком, контролирую ситуацию, отвечаю на обращения и звонки», — заключила глава округа.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно:

  • на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220;
  • для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220;
  • в службу ЕДДС округа: 8(81147) 2‑33‑63.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026