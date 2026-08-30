В Пыталовском округе началось повторное отключение электроснабжения из-за падений деревьев

На 30 августа без электроснабжения остаются 23 населенных пункта Пыталовского муниципального округа, в которых проживает 265 человек. Как сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в округе уже установлены два генератора.
Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»
Сегодня в округе работают пять бригад, в том числе две из Вологды, 20 человек, пять единиц техники. Продолжается установка опор.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно:
- на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220;
- для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220;
- в службу ЕДДС округа: 8(81147) 2‑33‑63.
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