В Пыталовском округе началось повторное отключение электроснабжения из-за падений деревьев

На 30 августа без электроснабжения остаются 23 населенных пункта Пыталовского муниципального округа, в которых проживает 265 человек. Как сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в округе уже установлены два генератора.

Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

«Со вчерашнего дня, 29 августа, начались повторные отключения по причине падения деревьев, видимо, надломленных неделю назад. Все заявки принимаются и отрабатываются», — отметила Вера Кондратьева.

Сегодня в округе работают пять бригад, в том числе две из Вологды, 20 человек, пять единиц техники. Продолжается установка опор.

«Благодарю тех, у кого еще нет света за понимание и огромное терпение! Я на связи с вами, руководством филиала Россетей и нашим участком, контролирую ситуацию, отвечаю на обращения и звонки», — заключила глава округа.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно: