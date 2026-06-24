В третьем квартале 1 933 абонентам в Псковской области нужно сделать поверку прибора учета газа 

По итогам первого полугодия у 3 747 абонентов наступил срок поверки прибора учета. Из них 30% не выполнили данную процедуру в необходимый срок, в первом квартале 2026 года 39% потребителей пропустили сроки поверки своих счетчиков газа, а в аналогичном периоде 2025 года 70% абонентов на справились с этой задачей, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

В третьем квартале 2026 года 1933 абонентам необходимо пройти процедуру проверки работоспособности его прибора учета газа.

На настоящее время более 104 тысяч абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учета газа абонент решает самостоятельно.

«Рекомендуем поверять приборы учета газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. По истечении данного срока объем потребленного газа рассчитывается по нормативам потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчетах по показаниям счетчика», - заметили газовики.

Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учета газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в Личном кабинете абонента.

«Обращаем внимание, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты», - уточнили в компании.

Для проведения поверки прибора учета газа абоненту необходимо обратиться в специализированную организацию. Данные о пригодности счетчика вносятся поверителем в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аршин» в срок до 40 рабочих дней с даты проведения работ.

С даты выполнения поверки показания приборов учета признаются действительными и принимаются к учету в случае признания счетчика исправным и при наличии пломбы, установленной поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.