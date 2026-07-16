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Газовики призвали псковичей не держать все окна закрытыми даже в жару

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С наступлением жаркой погоды жители все чаще пользуются кондиционерами и держат окна закрытыми, чтобы сохранить прохладу в доме. Однако в помещениях с газовым оборудованием такая привычка может быть опасной. Об этом напомнили в компании «Газпром газораспределение Псков». 

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» напоминает одно из основных правил безопасного использования газового оборудования: при работе газовых плит, колонок и котлов необходимо обеспечить приток свежего воздуха, даже если в помещении работает кондиционер.

Кондиционер охлаждает воздух внутри помещения, но не обеспечивает приток свежего воздуха с улицы. При недостаточном воздухообмене может нарушиться тяга в дымоходе и вентиляционном канале, из-за чего продукты сгорания могут скапливаться в помещении.

Особую опасность представляет угарный газ, который не имеет цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его без специальных приборов невозможно. Даже небольшая концентрация угарного газа опасна для жизни и здоровья. Поэтому при работе газового оборудования необходимо держать открытой форточку или окно в режиме проветривания, даже если в помещении работает кондиционер.

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