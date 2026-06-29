В Великих Луках отремонтировали фасады и крышу пяти многоквартирных домов

В Великих Луках завершился капитальный ремонт пяти многоквартирных домов. Подрядные организации обновили фасады и кровлю, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: ФКР / До и после капитального ремонта фасада ул. К. Зверева, д. 23

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2026 год.

Новую крышу получил дом №6 на улице Половской - подрядной организацией выступило ООО «Комфорт» (договор 5/КР от 24.02.2026).

После капитального ремонта крыши ул. Половская, д.6

Фасады обновили сразу по четырем адресам:

улица Некрасова, дом 11 и улица Ботвина, дом 13 - работы выполнило ООО «Созидатель» (договор 84/КР от 05.02.2026);

улица К. Зверева, дом 23 и улица Стадионная, дом 9 - ремонт провело ООО «Малая Механизация» (договор 83/КР от 30.01.2026).

До и после капитального ремонта фасада ул. Стадионная, д. 9

На объекте выполнен ремонт штукатурки стен, произведена обшивка балконных ограждений профилированным листом, отремонтирован цоколь и откосы. В местах общего пользования установлены новые пластиковые окна. Произведено устройство новой отмостки.