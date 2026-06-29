 
ЖКХ

В Великих Луках отремонтировали фасады и крышу пяти многоквартирных домов

0

В Великих Луках завершился капитальный ремонт пяти многоквартирных домов. Подрядные организации обновили фасады и кровлю, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: ФКР / До и после капитального ремонта фасада ул. К. Зверева, д. 23

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2026 год.

Новую крышу получил дом №6 на улице Половской - подрядной организацией выступило ООО «Комфорт» (договор 5/КР от 24.02.2026).

После капитального ремонта крыши ул. Половская, д.6

Фасады обновили сразу по четырем адресам:

  • улица Некрасова, дом 11 и улица Ботвина, дом 13 - работы выполнило ООО «Созидатель» (договор 84/КР от 05.02.2026);
  • улица К. Зверева, дом 23 и улица Стадионная, дом 9 - ремонт провело ООО «Малая Механизация» (договор 83/КР от 30.01.2026).

До и после капитального ремонта фасада ул. Стадионная, д. 9

На объекте выполнен ремонт штукатурки стен, произведена обшивка балконных ограждений профилированным листом, отремонтирован цоколь и откосы. В местах общего пользования установлены новые пластиковые окна. Произведено устройство новой отмостки.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026