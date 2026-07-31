Завершены проектно-изыскательские работы для строительства газопроводов в четырех СНТ Псковской области

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» закончили проектно-изыскательские работы для строительства сетей газораспределения в трех СНТ города Пскова – «Промежицы», «Дружба» и «Льнокомбинат» и СНТ «Медик» в Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Начало строительства объекта запланировано осенью 2026 года, общая протяженность газораспределительной сети составит 5,1 км. Ввод газопроводов в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года и даст техническую возможность подключить к природному газу 158 домовладений.

В настоящее время в работе «Газпром газораспределение Псков» находится 43 заявки.