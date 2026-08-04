Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключено в Псковской области

Программа социальной газификации продолжает работать в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Газпром межрегионгаз Псков», количество заключенных договоров на догазификацию в регионе превысило 20 тысяч. На сегодняшний день их 20 800.
До границ участков газ провели в рамках 16 982 договоров, подключено газовое оборудование по 8 949 договорам. За прошедшую неделю природный газ пришел еще в 43 домовладения. Работа идет в соответствии с графиком.
Стать участником догазификации и подать заявку на бесплатное подключение можно:
- на сайте АО «Газпром газораспределение Псков»;
- в единых клиентских центрах псковских газовых компаний;
- на портале Единого оператора газификации connectgas.ru;
- на портале «Госуслуги»;
- в отделении МФЦ.