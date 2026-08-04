Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключено в Псковской области

Программа социальной газификации продолжает работать в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Газпром межрегионгаз Псков», количество заключенных договоров на догазификацию в регионе превысило 20 тысяч. На сегодняшний день их 20 800.

До границ участков газ провели в рамках 16 982 договоров, подключено газовое оборудование по 8 949 договорам. За прошедшую неделю природный газ пришел еще в 43 домовладения. Работа идет в соответствии с графиком.

Стать участником догазификации и подать заявку на бесплатное подключение можно:

на сайте АО «Газпром газораспределение Псков»;

в единых клиентских центрах псковских газовых компаний;

на портале Единого оператора газификации connectgas.ru;

на портале «Госуслуги»;

в отделении МФЦ.