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Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключено в Псковской области

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Программа социальной газификации продолжает работать в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Газпром межрегионгаз Псков», количество заключенных договоров на догазификацию в регионе превысило 20 тысяч. На сегодняшний день их 20 800.

До границ участков газ провели в рамках 16 982 договоров, подключено газовое оборудование по 8 949 договорам. За прошедшую неделю природный газ пришел еще в 43 домовладения. Работа идет в соответствии с графиком.

Стать участником догазификации и подать заявку на бесплатное подключение можно: 

  • на сайте АО «Газпром газораспределение Псков»;
  • в единых клиентских центрах псковских газовых компаний; 
  • на портале Единого оператора газификации connectgas.ru;
  • на портале «Госуслуги»; 
  • в отделении МФЦ.
«Все участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также строим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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