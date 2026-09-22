«Псковские тепловые сети» расчистили и заменили более 200 метров труб в подвалах

«Псковские тепловые сети» продолжают масштабную работу по очистке и замене труб горячего водоснабжения, которые сузились до 30–40% из-за известковых отложений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

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Сотрудники ПТС отметили, что проблема с известковыми отложениями остается очень острой. Представители предприятия пояснили, что они накопили множество материалов по этим работам.

По их словам, специалисты применили метод «выколачивания» отложений в подвале дома №77б на улице Юбилейной. Работники очистили 52 метра трубопровода. Известковые отложения сузили проход труб до 30–40% от проектного сечения. Мастера вырезали участки, достали их из тесного подвала, прочистили и вернули на место. Таким образом специалисты восстановили подачу горячего водоснабжения и вернули пропускную способность трубопровода к исходным показателям.

ПТС также используют замену участков сетей. Метод требует больше финансовых затрат, поскольку работники применяют совершенно новые трубы. Тем не менее специалисты выбрали данный способ на нескольких объектах. На улице Байкова, дом №3 работники заменили 40 метров труб. На Рижском проспекте, дом №76/2 мастера заменили 118 метров трубопроводов. В ПТС уточнили, что они принимают решение индивидуально по каждому участку: где важнее поставить новую трубу, а где можно обойтись очисткой.

«Псковские тепловые сети» обозначили планы на ближайшее будущее. Представители предприятия сообщили, что в микрорайоне Овсище выявили около пяти проблемных участков. Работники почистят часть сетей и заменят остальные.