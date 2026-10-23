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Пять новых контейнерных площадок оборудовали в деревне Лычево в Великих Луках

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Пять новых контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов оборудовали в деревне Лычево Великолукского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп»

Контейнерные площадки появились по следующим адресам: улица 9 Мая, дом 43; улица Мира, дом 46А; улица Космонавтов, дом 51/1 (на перекрёстке); улица Космонавтова (напротив магазина), а также на перекрёстке Северного проезда.

На четырёх площадках установили по три контейнера объёмом 1,1 кубометра каждый, на пятой — два контейнера такого же объёма.

В связи с обустройством площадок мешковой сбор отходов по указанным адресам отменён.

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