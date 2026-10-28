Антон Дымов оценил подходы к обслуживанию газового оборудования в домах Беларуси

Генеральный директор псковских газовых компаний Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» посетил УП «Витебскоблгаз». Газовики из России ознакомились с современными технологиями, программными комплексами и подходами к обслуживанию населения, которые используют белорусские коллеги, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Фотографии: «Газ для России»

Российская и белорусская стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере сооружения газовой инфраструктуры, вопросы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, внедрения интеллектуальных приборов учета газа и договорились продолжать контакты по всем обозначенным темам.

В частности, представители ООО «Газпром межрегионгаз» отметили высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, который позволяет предприятию повышать эффективность труда и качество предоставляемых услуг. Цифровые инструменты интегрированы в повседневные производственные процессы — от планирования технического обслуживания до систематизации работы с абонентами.

Особое внимание на встрече уделили работе аварийно-диспетчерской службы: современным методам устранения, локализации и ликвидации аварийных случаев, круглосуточному оперативному реагированию на внештатные ситуации — от момента поступления сигнала до выезда бригады и полного устранения инцидента.

Специалисты УП «Витебскоблгаз» продемонстрировали современные подходы к техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования в жилом секторе, включая организацию плановых осмотров, работу с абонентами и использование программных комплексов для учета и планирования. Российские коллеги смогли оценить, как выстроена система информирования и консультирования потребителей по вопросам безопасного пользования газом, а также как автоматизированные решения помогают отслеживать состояние оборудования у каждого абонента. При обслуживании и мониторинге наружных газовых сетей в УП «Витебскоблгаз» также применяются современные решения и программные комплексы. Специалисты предприятия продемонстрировали свои подходы к диагностике, планово-предупредительным работам и использованию цифровых инструментов для контроля состояния наружных газопроводов.